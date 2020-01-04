2020’lik performans

İstanbullular 2020 yılına sahil hattında girdi. Yüzlerce vatandaş, Ortaköy'deki eğlence mekanlarına akın etti. Albüm Kulüp'te DJ Zafer Erişen muhteşem performansıyla mekanı coşturdu. İstanbullular 2020 yılına sahil hattında girdi. Yüzlerce vatandaş, Ortaköy'deki eğlence mekanlarına akın etti. Albüm Kulüp'te DJ Zafer Erişen muhteşem performansıyla mekanı coşturdu.
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