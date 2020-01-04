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  • 04.01.2020
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2020’lik performans

 2020 yılına sahil hattında girdi. vatandaş, 'deki eğlence mekanlarına akın etti. 'te muhteşem performansıyla mekanı coşturdu.

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