Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.01.2020
  • Gazete

ve sevgilisi Umut Evirgen’in büyük gururu! ‘’ şarkısı...

’ün söylediği ‘’ şarkısına işletmeci sevgilisi Umut Evirgen’in çektiği klip, Paris’teki film festivalinde yarışma hakkı kazandı...

Başarıya Fransız kalmadılar

Youtube kanalı için şarkı söyleyen Tuba Büyüküstün'ün bu hamlesi karşılıksız kalmadı. 'Sayenizde' şarkısını seslendiren Büyüküstün'ün klibini sevgilisi Umut Evirgen çekmişti.
Ünlü çift, büyük ses getiren klipleriyle Paris'teki Around International Film Festivali'nde Aralık ayının 'En İyi Müzik Videosu' seçkisinde yer aldı. Gurur yaşayan ikilinin klibi, ödül için 6 Haziran'da yarışacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen’in büyük gururu! ‘Sayenizde’ şarkısı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri