Youtube kanalı için şarkı söyleyen Tuba Büyüküstün'ün bu hamlesi karşılıksız kalmadı. 'Sayenizde' şarkısını seslendiren Büyüküstün'ün klibini sevgilisi Umut Evirgen çekmişti.

Ünlü çift, büyük ses getiren klipleriyle Paris'teki Around International Film Festivali'nde Aralık ayının 'En İyi Müzik Videosu' seçkisinde yer aldı. Gurur yaşayan ikilinin klibi, ödül için 6 Haziran'da yarışacak.