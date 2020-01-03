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  • 03.01.2020
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’la ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülen 'ten bomba itiraf

’la ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülen , önceki gün 2020’den aşk dilediğini söyleyerek ilişkinin bittiğini itiraf etti...

Saran itirafı

Sadettin Saran aşkıyla geçen yıla damga vuran Emina Jahovic, işadamıyla biten ilişkisi sonrası suskunluğunu bozdu. Yılbaşına eski eşi Mustafa Sandal ve iki oğluyla giren Sırp şarkıcı, önceki gün de takipçilerinin sorularını yanıtladı.


Jahovic, bu yanıtla kalbini aşka kapatmadığını gösterdi.

Musti ile arkadaş kaldıklarını ve barışmalarının imkansız olduğunu söyleyen Jahovic, 2020 dileği sorulduğunda da "Aşk" yanıtını verdi. 38 yaşındaki popçu, bu cevabıyla da 'la aşkının bittiğini herkese duyurmuş oldu.


Jahovic ile Saran'ın bir dargın bir barışık aşkı da mazideki yerini aldı.

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