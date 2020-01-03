Tarihler 11 Mart 2018'i gösterdiğinde İran'da korkunç bir kaza yaşandı. Başaran Holding'in veliahtı Mina Başaran, nişanlısı Murat Gezer ile nikah masasına oturmadan önce arkadaşlarıyla Dubai'de kutlama yaptı.

Ancak dönüşte Başaran ve arkadaşlarını taşıyan jet İran'da yere çakıldı. Evlat acısı dinmeyen Beril Başaran ise yılbaşında kızının 2017'ye girerken paylaştığı kareleri yayınladı. Fotoğrafın altına kalbini bıraktı...



28 yaşında hayata gözlerini kapatan Mina Başaran hayat dolu bir insandı.