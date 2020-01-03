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  • 03.01.2020
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Jet kazasında hayatını kaybeden ’ın annesi 'dan duygusal paylaşım

Jet kazasında hayatını kaybeden ’ın annesi Beril Hanım, duygusal bir paylaşım yaptı. Kızının 2017’ye girerken verdiği pozları ‘Kalbim’ notuyla hesabında yayınladı...

Ana yüreği!

Tarihler 11 Mart 2018'i gösterdiğinde İran'da korkunç bir kaza yaşandı. Başaran Holding'in veliahtı , nişanlısı Murat Gezer ile nikah masasına oturmadan önce arkadaşlarıyla Dubai'de kutlama yaptı.

Ancak dönüşte Başaran ve arkadaşlarını taşıyan jet İran'da yere çakıldı. Evlat acısı dinmeyen ise yılbaşında kızının 2017'ye girerken paylaştığı kareleri yayınladı. Fotoğrafın altına kalbini bıraktı...


28 yaşında hayata gözlerini kapatan Mina Başaran hayat dolu bir insandı.

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