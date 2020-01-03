Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Gülşen, iddialı kıyafetiyle farkını konuşturdu. 43 yaşındaki popçu, Hakan Yıldırım imzalı altın renkli elbisesiyle ışıl ışıldı... Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Gülşen, iddialı kıyafetiyle farkını konuşturdu. 43 yaşındaki popçu, Hakan Yıldırım imzalı altın renkli elbisesiyle ışıl ışıldı...
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