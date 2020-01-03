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  • 03.01.2020
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altın renkli elbisesiyle ışıldadı

gecesi Kıbrıs'ta sahne alan , iddialı kıyafetiyle farkını konuşturdu. 43 yaşındaki popçu, Hakan Yıldırım imzalı altın renkli elbisesiyle ışıl ışıldı...

Altın Gülşen
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Gülşen, iddialı kıyafetiyle farkını konuşturdu. 43 yaşındaki popçu, Hakan Yıldırım imzalı altın renkli elbisesiyle ışıl ışıldı...

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