Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.01.2020
  • Gazete

'den olay paylaşım! Sınırı aştı...

Yılbaşı akşamı Bakü'de sahne alan , olay yaratan paylaşımlarına yenisini ekledi. 19 yaşındaki popçu, kırmızı kostümüyle yaşından oldukça büyük bir tavır takındı.

Sınırı aştı
Yılbaşı akşamı Bakü'de sahne alan , olay yaratan paylaşımlarına yenisini ekledi. 19 yaşındaki popçu, kırmızı kostümüyle yaşından oldukça büyük bir tavır takındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAleyna Tilki'den olay paylaşım! Sınırı aştı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri