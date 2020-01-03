Yılbaşı akşamı Bakü'de sahne alan Aleyna Tilki, olay yaratan paylaşımlarına yenisini ekledi. 19 yaşındaki popçu, kırmızı kostümüyle yaşından oldukça büyük bir tavır takındı. Yılbaşı akşamı Bakü'de sahne alan Aleyna Tilki, olay yaratan paylaşımlarına yenisini ekledi. 19 yaşındaki popçu, kırmızı kostümüyle yaşından oldukça büyük bir tavır takındı.
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