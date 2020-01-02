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  • 02.01.2020
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Yeni yılda da mutlu Mesut

Yıldız futbolcu , yeni yılı ile Londra'da karşıladı. Hamile olduğu iddia edilen eşi ve köpeği ile poz veren Özil, mesajına Türk bayrağı ekledi.

Yeni yılda da mutlu Mesut

Yıldız futbolcu Mesut Özil, yeni yılı Amine Gülşe ile Londra'da karşıladı. Hamile olduğu iddia edilen eşi ve köpeği ile poz veren Özil, mesajına Türk bayrağı ekledi.

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