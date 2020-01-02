Yeni yılda da mutlu Mesut

Yıldız futbolcu Mesut Özil, yeni yılı Amine Gülşe ile Londra'da karşıladı. Hamile olduğu iddia edilen eşi ve köpeği ile poz veren Özil, mesajına Türk bayrağı ekledi.
Yıldız futbolcu Mesut Özil, yeni yılı Amine Gülşe ile Londra'da karşıladı. Hamile olduğu iddia edilen eşi ve köpeği ile poz veren Özil, mesajına Türk bayrağı ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.