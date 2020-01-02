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Popçu ’nin ablası ’le başı dertte! Hülya yılbaşında kılıçları çekti

Popçu ’nin, küs olduğu ablası ’le başı dertte! Abla, yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahne alan popçu ile menajerini topa tutup yılın ilk magazin hadisesine imza attı.

Bitmeyen Hadise!

Geçen yıl kardeşleriyle arasındaki küslük yüzünden zor günler yaşayan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz, yılbaşı gecesi öfke kustu. Popçu, Kıbrıs Limak Otel'de konser verirken; Belçika'daki ablası sosyal medyada kardeşine esti gürledi. 2018'de anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimiyle patlak veren Açıkgöz Kardeşler arasındaki para krizi, uzun süre konuşulmuştu. , menajerliğini yapan ablasıyla iş ve özel yaşamdaki bağını koparmıştı.

AÇIKGÖZ SAVAŞ AÇTI
Mayıs 2019'da "Küslük yok. Hadise, Türkiye'nin popstarı. Onu sahiplenmek lazım" diye ateşkes imzalayan Açıkgöz, yılbaşı gecesi yeniden kılıçları çekti. Hadise ve başta menajeri Haluk Şentürk olmak üzere kardeşinin çevresindekiler için demediğini bırakmayan Açıkgöz, şu zehir zemberek sözleri sarf etti: "2019; Şentürk'ün dost olmadığını, bazı şahısların yıldızlarla sahte ilişkiler kurduğunu öğrendiğim bir sene oldu." Hadise'nin dostu Sevda Durukan için de 'yılan' benzetmesi yapan Açıkgöz, olay sözlerini şöyle sürdürdü: "2020'de tepeden bakanlar aşağı insin. Ezilenler de ayağa kalksın. En iyi intikam, intikam almamaktır. Harekete geç ve mutlu ol."

AYDIN HAMZA

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