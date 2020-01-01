Yılın özel dönemlerinde ortaya çıkan fırsatçılar, yine iş başında! Yılbaşı yaklaşırken kuruyemişe yapılan zamlar çok konuşulurken hindi fiyatları da cep yaktı. 2020'yi evlerinde karşılayan sosyetikler de bu uyanıkların kıskacına girdi. Işıl Reçber, yeni yıl sofrası için verdiği hindi dolması siparişine tam 600 TL ödedi.



Işıl Reçber

GÜNLER ÖNCESİNDEN BİTTİ!

Aslı Şen'in ise yine kestaneli pilavla doldurulan hindi dolmasına ödedeği ücret 650 TL oldu. Marketlerde kilosu 20 TL'den satılan hindiler için biçilen bu fiyat, şaşkınlık yarattı. Birçokları bu ücretleri aşırı pahalı bulurken bazıları ise bu kazık fiyata rağmen hindi dolmalarına rağbet etti.



Yılbaşını ailesi ve yakın dostlarıyla karşılayan Şen'in sipariş ettiği hindinin fiyatı şaşırttı.

UYANIKLAR İŞ BAŞINDA

Hatta Aslı Şen ile Rüştü Reçber'in hindi dolması sipariş ettiği firmalar, günler öncesinden "Yoğun talep üzerine sipariş alamıyoruz" açıklaması yaptı. Bu arada Şen ile Reçber'in hindi dolması sipariş ettiği sosyetik restoranların yanı sıra en mütevazı mekanlarda bile hindi dolmasına 250 ile 400 TL arası fiyat biçildi. Yılbaşını fırsat bilerek vatandaşın cebine göz diken bu uyanıklar da Anadolu deyişiyle "Oldu mu hindi?" yani "Oldu mu şimdi?" dedirtti.