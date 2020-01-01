Güle güle 2019.. İşte magazin dünyasının 'en'leri

YILIN YILDIZI
atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, güzel eşi Fahriye Evcen'le Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına aldı.
- Saklambaç
- 01.01.2020
- Gazete
YILIN YILDIZI
atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, güzel eşi Fahriye Evcen'le Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına aldı.
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