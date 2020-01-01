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  • 01.01.2020
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Güle güle 2019.. İşte magazin dünyasının 'en'leri

Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız 2019, kimilerine şans getirdi. , aşk hayatıyla yılın en çok konuşulan ünlüsü olurken; 2019’un en mutlu isimlerindendi...


YILIN YILDIZI
atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, güzel eşi Fahriye Evcen'le Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına aldı.

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