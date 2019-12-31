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Oyuncu ile DJ sevgilisi 'dan 2019'a neşeli veda

Oyuncu ile DJ sevgilisi 'dan 2019'a neşeli veda... Önceki gün objektif karşısına geçen ikili, bu kareyle herkese "Mutlu yıllar" diledi.

Neşeli veda

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile DJ sevgilisi Can Koçkan'dan 2019'a neşeli veda... Önceki gün objektif karşısına geçen ikili, bu kareyle herkese "Mutlu yıllar" diledi.

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