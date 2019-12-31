Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile DJ sevgilisi Can Koçkan'dan 2019'a neşeli veda... Önceki gün objektif karşısına geçen ikili, bu kareyle herkese "Mutlu yıllar" diledi.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile DJ sevgilisi Can Koçkan'dan 2019'a neşeli veda... Önceki gün objektif karşısına geçen ikili, bu kareyle herkese "Mutlu yıllar" diledi.
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