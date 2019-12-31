Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.12.2019
  • Gazete

'in eşi 'den bir taşla iki kuş! Hem destek hem reklam...

’in Türk yıldızı , önceki gün 10 numaralı formayla ’ye karşı mücadele etti. Eşi de sahibi oldukları markanın kahvesi eşliğinde tribündeki yerini alıp hem Özil’e destek verdi hem de reklam yaptı.

10 numara taraftar

Önceki gün takımı Arsenal ile 'ye karşı mücadele eden Mesut Özil'e eşi Amine Gülşe'den tam destek! Özil'le 7 Haziran'da evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen güzel oyuncu, eşinin Emirates Stadyumu'ndaki maçını yerinde izledi. Müsabakadan saatler önce tribünde yerini alan Gülşe, karşılaşma boyunca eşine tezahüratlarıyla destek oldu.


Özil'in 10 numaralı formayla yer aldığı , maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

PATRONİÇE İŞBAŞINDA...
Devre arasında kahve keyfi yapan güzel yenge, eşi 'in stadyumun alt katındaki sahibi olduğu 39 Steps Coffee adlı kafesine uğradı. Gülşe, paylaşımında markalarını etiketleyerek de reklam yaptı


GÜZEL REKLAM
Eşinin sahibi olduğu kafeye uğrayan Gülşe, maçı kahve eşliğinde izledi. Güzel oyuncu, sosyal medyada markalarının reklamını yaparak Mesut'a destek oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den bir taşla iki kuş! Hem destek hem reklam...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri