Önceki gün takımı Arsenal ile Chelsea'ye karşı mücadele eden Mesut Özil'e eşi Amine Gülşe'den tam destek! Özil'le 7 Haziran'da evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen güzel oyuncu, eşinin Emirates Stadyumu'ndaki maçını yerinde izledi. Müsabakadan saatler önce tribünde yerini alan Gülşe, karşılaşma boyunca eşine tezahüratlarıyla destek oldu.
Özil'in 10 numaralı formayla yer aldığı Arsenal, maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
PATRONİÇE İŞBAŞINDA...
Devre arasında kahve keyfi yapan güzel yenge, eşi Mesut Özil'in stadyumun alt katındaki sahibi olduğu 39 Steps Coffee adlı kafesine uğradı. Gülşe, paylaşımında markalarını etiketleyerek de reklam yaptı
GÜZEL REKLAM
Eşinin sahibi olduğu kafeye uğrayan Gülşe, maçı kahve eşliğinde izledi. Güzel oyuncu, sosyal medyada markalarının reklamını yaparak Mesut'a destek oldu.
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