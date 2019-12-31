Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Türkiye'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok para kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda olacak.

Toplam dokuz yarışmacının yarışacağı program, yılbaşı akşamına bir kez daha damga vuracak. Reyting rekorları kıran fenomen bilgi yarışması, bu akşam saat 20.00'de atv'de başlayacak....