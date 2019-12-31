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  • 31.12.2019
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Halkın sanatçısı

, Ümraniye Akyaka Park AVM'de konser verdi. İlk defa oğlu Burak ile yeni yıla gireceğini belirten sanatçı, 105 tane piyango bileti aldığını söyledi.

Halkın sanatçısı
, Ümraniye Akyaka Park AVM'de konser verdi. İlk defa oğlu Burak ile yeni yıla gireceğini belirten sanatçı, 105 tane piyango bileti aldığını söyledi.

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