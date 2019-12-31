Halkın sanatçısı

Alişan, Ümraniye Akyaka Park AVM'de konser verdi. İlk defa oğlu Burak ile yeni yıla gireceğini belirten sanatçı, 105 tane piyango bileti aldığını söyledi. Alişan, Ümraniye Akyaka Park AVM'de konser verdi. İlk defa oğlu Burak ile yeni yıla gireceğini belirten sanatçı, 105 tane piyango bileti aldığını söyledi.
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