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  • 31.12.2019
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'den güldüren paylaşım

Her paylaşımıyla olan , önceki gün de formundaydı. Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlara imza atan genç popçu, bu kez de espri yaptı. Kendi fotoğrafını 'bebek tilki' notu düştüğü bir tilki yavrusuyla paylaşan şarkıcı, güldürdü.

Esprili Tilki

Her paylaşımıyla olan Aleyna Tilki, önceki gün de formundaydı. Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlara imza atan genç popçu, bu kez de espri yaptı. Kendi fotoğrafını 'bebek tilki' notu düştüğü bir tilki yavrusuyla paylaşan şarkıcı, güldürdü.

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