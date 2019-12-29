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  • 29.12.2019
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'ın güzel oyuncusu yemekte görüntülendi

Türk sanat müziğinin sevilen ismi , önceki gün alışverişe çıktı. Kış sezonu ürünlerini inceleyen 'ın güzel oyuncusu, yemek yedikten sonra AVM'den ayrıldı.

Mavi Boncuk yemekte
Türk sanat müziğinin sevilen ismi Emel Sayın, önceki gün alışverişe çıktı. Kış sezonu ürünlerini inceleyen 'ın güzel oyuncusu, yemek yedikten sonra AVM'den ayrıldı.

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