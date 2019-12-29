Türk sanat müziğinin sevilen ismi Emel Sayın, önceki gün alışverişe çıktı. Kış sezonu ürünlerini inceleyen Yeşilçam'ın güzel oyuncusu, yemek yedikten sonra AVM'den ayrıldı. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Emel Sayın, önceki gün alışverişe çıktı. Kış sezonu ürünlerini inceleyen Yeşilçam'ın güzel oyuncusu, yemek yedikten sonra AVM'den ayrıldı.
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