Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen 'Hercai' dizisi kural bozmadı. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 9.30 izlenme oranı ve yüzde 20.12 izlenme payı alıp en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Twitter'da da çok konuşulanlar listesinde 2. sıradaydı.