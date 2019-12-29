Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.12.2019
  • Gazete

yine kural bozmadı

Cuma akşamları milyonları ekranına kilitleyen '' dizisi kural bozmadı. Başrollerini ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 9.30 izlenme oranı ve yüzde 20.12 izlenme payı alıp en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Twitter'da da çok konuşulanlar listesinde 2. sıradaydı.

Hercai klasiği
Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen 'Hercai' dizisi kural bozmadı. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 9.30 izlenme oranı ve yüzde 20.12 izlenme payı alıp en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Twitter'da da çok konuşulanlar listesinde 2. sıradaydı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHercai yine kural bozmadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri