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  • 29.12.2019
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ve eşi yeni yılı 'da karşılayacak

Güzel oyuncu , yeni yıl tatili için dün eşi ile Fransa'ya uçtu. Yeni yılı şehrinde karşılayacak olan ünlü oyuncu, tatile minik köpeğini de yanında götürdü.

Cannes yolcusu
Güzel oyuncu , yeni yıl tatili için dün eşi ile Fransa'ya uçtu. Yeni yılı şehrinde karşılayacak olan ünlü oyuncu, tatile minik köpeğini de yanında götürdü.

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