Güzel oyuncu Bensu Soral, yeni yıl tatili için dün eşi Hakan Baş ile Fransa'ya uçtu. Yeni yılı Cannes şehrinde karşılayacak olan ünlü oyuncu, tatile minik köpeğini de yanında götürdü. Güzel oyuncu Bensu Soral, yeni yıl tatili için dün eşi Hakan Baş ile Fransa'ya uçtu. Yeni yılı Cannes şehrinde karşılayacak olan ünlü oyuncu, tatile minik köpeğini de yanında götürdü.
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