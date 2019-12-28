Şimdilerde oğlu Karan'la ilgilenmek için ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, dün paylaştığı bu kareyle güzelliğini konuşturdu. Güzel oyuncuya takipçilerinden "Seni özledik, ekrana dön" mesajları yağdı.
Şimdilerde oğlu Karan'la ilgilenmek için ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, dün paylaştığı bu kareyle güzelliğini konuşturdu. Güzel oyuncuya takipçilerinden "Seni özledik, ekrana dön" mesajları yağdı.
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