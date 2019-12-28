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  • 28.12.2019
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'den ışıl ışıl paylaşım

Şimdilerde oğlu Karan'la ilgilenmek için ekranlardan uzak kalan , dün paylaştığı bu kareyle güzelliğini konuşturdu. Güzel oyuncuya takipçilerinden "Seni özledik, ekrana dön" mesajları yağdı.

Işıl ışıl Fahriye

Şimdilerde oğlu Karan'la ilgilenmek için ekranlardan uzak kalan , dün paylaştığı bu kareyle güzelliğini konuşturdu. Güzel oyuncuya takipçilerinden "Seni özledik, ekrana dön" mesajları yağdı.

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