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  • 28.12.2019
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'dan eski aşkı 'e sitem etti! Hiçbir babalık vasfını...

'den Ayşe adında 10 yaşında bir kızı olan , 'mükemmel anne sendromu'nu anlattı. Akkaya, eski aşkına "Yalnız anne olmanın dayanılmaz savaş alanında 10 senedir bitmeyen davalar ile uğraşan bir er meydani insanı" diye sitem edip ekledi...

Ana isyan

Efe Önbilgin'den Ayşe adında 10 yaşında bir kızı olan , 'mükemmel anne sendromu'nu anlattı. Akkaya, eski aşkına "Yalnız anne olmanın dayanılmaz savaş alanında 10 senedir bitmeyen davalar ile uğraşan bir er meydani insanı" diye sitem edip ekledi:

"Hiçbir babalık vasfını yerine getirmediği halde kanunları işine göre kullanma gayretinde olan her babanın kadına yaşattığı duygusal şiddet yanında, anneliğini kamuya açık alanlarda yayın yaparak sorgulatma çabasına dik duruş."


Akkaya, 10 yıldan beri kızıyla olmadan tek başına ilgileniyor.


Yurt dışında olan sosyetik işadamı, kızıyla görüşmek istediğini ancak Akkaya'nın buna engel olduğunu iddia ediyor.

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