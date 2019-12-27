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Ünlüler şıklık yarışına girdi! , ve ...

Önceki akşam düzenlenen TV8'in yılbaşı partisinde şıklık yarışı yaşandı. Geceye süper minileriyle katılan ve de partinin en dikkat çeken diğer isimleri arasındaydı.

Şık rekabet

Önceki akşam düzenlenen TV8'in yılbaşı partisinde şıklık yarışı yaşandı.

Lüks markalara harcadığı yüklü paralarla sık sık gündem olan Hadise'nin Dolce&Gabbana marka kıyafetiyle sergilediği şıklığın bedeli 26 bin 200 TL'ydi.

Geceye süper minileriyle katılan Aleyna Tilki ve İvana Sert de partinin en dikkat çeken diğer isimleri arasındaydı.


Geceye Selin İmer'le katılan , eşi ve sunucu-gazeteci Eylem İpek'le poz verdi.

Doğan SAVAŞ

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