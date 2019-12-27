Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron reklamı sevdi.
Kısa sürede İstanbul'a alışan yenge, firmalarla da reklam anlaşmaları yapmaya başladı.
Önceki gün Kemer Country'deki lüks evinde parti veren Arjantinli şarkıcı, daveti bedavaya getirdi.
Bir organizasyon şirketiyle anlaşan yenge, Muslera ile ünlü mimar Şafak Çak'ı aileleriyle birlikte ağırladı.
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