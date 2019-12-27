Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.12.2019
  • Gazete

'nun eşi reklamı sevdi!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun eşi reklamı sevdi. Kısa sürede 'a alışan yenge, firmalarla da reklam anlaşmaları yapmaya başladı.

Hikayeden gösteriş

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi reklamı sevdi.

Kısa sürede 'a alışan yenge, firmalarla da reklam anlaşmaları yapmaya başladı.

Önceki gün Kemer Country'deki lüks evinde parti veren Arjantinli şarkıcı, daveti bedavaya getirdi.

Bir organizasyon şirketiyle anlaşan yenge, ile ünlü mimar Şafak Çak'ı aileleriyle birlikte ağırladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriRadamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron reklamı sevdi!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri