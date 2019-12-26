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  • 26.12.2019
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'nun 'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı

Türk Sineması’na gazoz sahneleriyle damga vuran ’nun özel hayatındaki eski defterler açıldı. Bugüne kadar bir kere evlendiğini söyleyen Alço’ya , ‘Anneannemle 10 yıl evli kaldı’ diye karşı çıktı.

Gazoz patladı!

Türk Sineması'nın emektar oyuncusu Nuri Alço'nun geçmişi hakkındaki bilinmeyenler dün gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar başından sadece bir evlilik geçtiğini söyleyen Alço'yu şarkıcı Fulden Uras, yalancı çıkardı. Uras, ünlü oyuncunun yıllar önce anneannesi ile 10 yıl evli kaldığını söyledi.

Şarkıcı, ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da basınla paylaştı. Uras, kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile evlenmeye hazırlanan 68 yaşındaki Alço'nun anneannesini aldattığını da dile getirdi. Bu arada sessizliğini Snobmagazin'e bozan Alço da evliliği doğrulayıp "Çok ayıp şeyler. Bu olayın 46 yıl sonra ortaya çıkması çok manidar. 22 yaşımdayken olmuş bir olay. Meşhur olmaya ihtiyaç duyuyorlar herhalde" diye konuştu.

NURİ ALÇO VE ANNEANNEM 10 YIL EVLİ KALDI

Anneannesi ile Alço'nun nikah fotoğrafını paylaşan Uras, "Anneannem, mavi gelinlik giyecek kadar modern bir kadındı" dedi.

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