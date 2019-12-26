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  • 26.12.2019
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kusurlu bulundu! Kazada ölen koruması ’in ailesine tazminat ödeyecek

’nün 2012’de geçirdiği minibüs kazasında ölen koruması ’in ailesinin açtığı davada karar çıktı. Popçu, Özer Ailesi’ne 400 bin lira tazminat ödeyecek.

İşler kötü!

Bengü'ye kötü haber! Popçunun 6 yıl önce Ankara'daki konser dönüşü minibüsüyle geçirdiği kazada koruması Ümit Özer, vefat etmişti.

Özer Ailesi ise popçuya oğullarını sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla dava açmıştı. Bilirkişi, 'yü yüzde 25 kusurlu buldu. Popçunun, Özer Ailesi'ne 400 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Mahkeme, Bengü'yü işveren olarak gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle kusurlu buldu.

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