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  • 25.12.2019
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Ünlü rapçi esnaflığa soyundu

Ünlü rapçi , esnaflığa soyundu. Önceki akşam 'de Ayumi adında bir mekan açan şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Yeni sushi mekanı sosyal medyada da yankı buldu.

Eypio sushi’ci oldu
Ünlü rapçi , esnaflığa soyundu. Önceki akşam 'de Ayumi adında bir mekan açan şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Yeni sushi mekanı sosyal medyada da yankı buldu.

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