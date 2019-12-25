Ünlü rapçi Eypio, esnaflığa soyundu. Önceki akşam Maltepe'de Ayumi Sushi adında bir mekan açan şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Yeni sushi mekanı sosyal medyada da yankı buldu. Ünlü rapçi Eypio, esnaflığa soyundu. Önceki akşam Maltepe'de Ayumi Sushi adında bir mekan açan şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Yeni sushi mekanı sosyal medyada da yankı buldu.
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