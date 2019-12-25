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  • 25.12.2019
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Bir başka İrem

atv'nin unutulmaz dizisi ''in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, bu kez farklı yüzünü gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, Cem Talu'ya cesur pozlar verdi.

Bir başka İrem

atv'nin unutulmaz dizisi ''in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, bu kez farklı yüzünü gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, Cem Talu'ya cesur pozlar verdi.

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