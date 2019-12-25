Bir başka İrem

atv'nin unutulmaz dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, bu kez farklı yüzünü gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, Cem Talu'ya cesur pozlar verdi.
atv'nin unutulmaz dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, bu kez farklı yüzünü gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, Cem Talu'ya cesur pozlar verdi.
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