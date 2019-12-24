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  • 24.12.2019
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Ünlü sanatçı eşi 'la denize karşı aşk tazeledi

Ünlü sanatçı , önceki gün eşi 'la Boğaz havası aldı. Eşiyle denize karşı aşk tazeleyen güzel oyuncu, baş başa verdikleni bu romantik kareyi de "Sevgilim" notuyla paylaştı. İkiliye "Mutluluğunuz daim olsun" mesajı yağdı.

Boğaz'ın kumruları

Ünlü sanatçı Alişan, önceki gün eşi Buse Tektaş'la Boğaz havası aldı. Eşiyle denize karşı aşk tazeleyen güzel oyuncu, baş başa verdikleni bu romantik kareyi de "Sevgilim" notuyla paylaştı.

İkiliye "Mutluluğunuz daim olsun" mesajı yağdı.

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