Oyuncu çift Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, önceki gün heyecan dolu anlar yaşadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisini stadyumda izleyen ikili, Fener'in galip gelmesiyle havalara uçtu.
Oyuncu çift Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, önceki gün heyecan dolu anlar yaşadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisini stadyumda izleyen ikili, Fener'in galip gelmesiyle havalara uçtu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.