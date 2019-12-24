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  • 24.12.2019
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Oyuncu çift ile dev derbiyi stadyumda izledi

Oyuncu çift ile , önceki gün heyecan dolu anlar yaşadı. ile derbisini stadyumda izleyen ikili, Fener'in galip gelmesiyle havalara uçtu.

Derbide aşka geldı

Oyuncu çift Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, önceki gün heyecan dolu anlar yaşadı. ile derbisini stadyumda izleyen ikili, Fener'in galip gelmesiyle havalara uçtu.

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