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  • 24.12.2019
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'un başkanı 'ye Türk aşkı 'dan özel armağan!

6 Aralık’ta 44 yaşına basan ’ye Türk aşkı 'dan özel armağan... Akalın, ’un patronuna ’ın tablosunu aldı

Türk işi jest

Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, 6 Aralık'ta 44. yaşını kutladı. İtalyan milyardere uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Deniz Akalın'dan Türk işi armağan geldi... Türk güzel, sanat aşığı olan Agnelli'ye merhum sanatçı Burhan Doğançay imzalı bir tablo armağan etti.


iki çocuğunun babası Agnelli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Akalın, kısa süre önce küslüğe son verdi.

İtalyan basınına göre; tablonun değeri tam 35 bin euro yani yaklaşık 230 bin TL. Bu arada , geçtiğimiz yıl da aşkına yine Doğançay imzalı 3 tablo almıştı.

2013'te hayatını kaybeden 'ın eserleri, dünyaca ünlü sanat aşıkları tarafından büyük ilgi görüyor.

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