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geri sayımı başlattı! 20. Yıl ...

'Kıyasıya' adlı şarkısını 27 Aralık'ta çıkarmaya hazırlanan , geri sayımı başlattı. Güneş, Instagram'da 'loading' yani 'yükleniyor' notu düştü.

Burcu yükleniyor!

'Kıyasıya' adlı şarkısını 27 Aralık'ta çıkarmaya hazırlanan , geri sayımı başlattı. Güneş, Instagram'da 'loading' yani 'yükleniyor' notu düştü.

Barış Manço, ölümünün 20'nci yılında anılacak. Ünlü sanatçıların Manço şarkılarını seslendireceği '20. Yıl Barış Manço' adı verilecek albüm, önümüzdeki yıl çıkacak.

Manço anısına yapılacak albüm, 20 şarkıdan oluşacak

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