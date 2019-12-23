Önceki akşam Tepe Nautilus'da konser veren Simge Sağın, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Güzel popçu, 'Beni heyecanlandıracak bir dizi ya da film teklifi gelirse, bu konuda kendimi geliştirebilirim' dedi. Önceki akşam Tepe Nautilus'da konser veren Simge Sağın, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Güzel popçu, 'Beni heyecanlandıracak bir dizi ya da film teklifi gelirse, bu konuda kendimi geliştirebilirim' dedi.
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