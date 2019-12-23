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  • 23.12.2019
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Akılları bir karış havada

ve genç aşkı , önceki akşam 'daydı. Mekandan çıkıp hızla taksiye binen çift, hemen geri döndü. Nedeni ise Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun mekanda eşyalarını unutmasıydı.

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