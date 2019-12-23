Akılları bir karış havada

Hande Ataizi ve genç aşkı Dinç Aydoğdu, önceki akşam Bebek Lucca'daydı. Mekandan çıkıp hızla taksiye binen çift, hemen geri döndü. Nedeni ise Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun mekanda eşyalarını unutmasıydı.
Hande Ataizi ve genç aşkı DinçAydoğdu, önceki akşam Bebek Lucca'daydı.Mekandan çıkıp hızla taksiye binen çift,hemen geri döndü. Nedeni ise Hande Ataiziile Dinç Aydoğdu'nun mekanda eşyalarınıunutmasıydı.
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