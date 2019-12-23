Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan, önceki akşam Trump Cadde In Base'de sahnelenen 'Meyhanede Müzikal' oyununu izledi. İkili, 'Oyunu çok beğendik' dedi. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan, önceki akşam Trump Cadde In Base'de sahnelenen 'Meyhanede Müzikal' oyununu izledi. İkili, 'Oyunu çok beğendik' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.