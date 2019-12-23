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  • 23.12.2019
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'ın Osman Bey'i mutlu ailesiyle tüm dünyada ilgi odağı!

dizisinin yıldızı , mutlu ailesiyle de tüm dünyada ilgi odağı... 'in paylaştığı ve damga vuran 8 aylık oğulları Karan'ın fotoğrafı 'daki Hello dergisine kapak oldu.

Bi dünya sevgi
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, mutlu ailesiyle de tüm dünyada ilgi odağı... Fahriye Evcen'in paylaştığı ve damga vuran 8 aylık oğulları Karan'ın fotoğrafı Sırbistan'daki Hello dergisine kapak oldu.



Dergi, Özçivit'in mutlu aile yaşantısının işine yansıdığını yazdı.



Minik Karan'ı sayfalarına taşıyan Hello dergisi, Özçivit Ailesi'nden övgüyle bahsetti.


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