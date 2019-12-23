ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, mutlu ailesiyle de tüm dünyada ilgi odağı... Fahriye Evcen'in paylaştığı ve sosyal medyaya damga vuran 8 aylık oğulları Karan'ın fotoğrafı Sırbistan'daki Hello dergisine kapak oldu.
Dergi, Özçivit'in mutlu aile yaşantısının işine yansıdığını yazdı.
Minik Karan'ı sayfalarına taşıyan Hello dergisi, Özçivit Ailesi'nden övgüyle bahsetti.
Dergi, Özçivit'in mutlu aile yaşantısının işine yansıdığını yazdı.
Minik Karan'ı sayfalarına taşıyan Hello dergisi, Özçivit Ailesi'nden övgüyle bahsetti.
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