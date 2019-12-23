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  • 23.12.2019
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'in başarılı sunucusu bol bol kitap okuyor

Ünlü oyuncu , atv’deki ‘?’ yarışmasına hazırlık için kitapların arasına daldı. Yarışmadaki başarılı sunumuyla alkışları toplayan İmirzalıoğlu, evinde kütüphaneye çevirdiği odada bol bol kitap okuyor...

Kitap kurdu
ATV'nin reyting rekortmeni yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kitap kurdu olup çıktı. Başarılı sunumuyla izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu, programa yarışmacılar gibi hazırlanıyor. İmirzalıoğlu; genel kültür, siyaset, coğrafya, sanat, tarih ve edebiyat gibi dallarda bilgi birikimini arttırmak için bol bol kitap okuyor. Ünlü oyuncu, kitaplara öylesine merak sardı ki; eşi Sinem Kobal ile yaşadığı Boğaz hattındaki dubleks villasının bir odasını kütüphane haline getirdi.



KAMPA GİRDİ
, her gün evindeki kütüphaneye kapanıp saatlerce kitap okuyup yarışmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kütüphanesinde harıl harıl kitap okurken öğrecilerin objektifine yansımıştı.



45 yaşındaki oyuncu, Matematik bölümü mezunu...



YİNE OLAY OLDU
Her bölümüyle ekrana damga vuran '?', önceki akşam da reyting rekoru kırdı. İkinci soruda 'nanik' yanıtı veremeyip elenen yarışmacı, sosyal medyada dalga konusu oldu.

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