Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, adrenalin tutkusunu minik oğlu Emir Aras'a da aşıladı. Uzun yıllardır moto-cross yapan oyuncu, 3 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı. Düzyatan, kendi gibi motor sporlarında yetenekli olan oğluna Milli motosiklet sporcusu Şakir Şenkalaycı'dan ders aldırmaya başladı.
Minik Emir, her antrenman öncesi babasını can kulağıyla dinliyor.
İKİ YIL BİRDEN ATLADI
Bu spora başlama yaşı 5 olmasına rağmen 9 Ocak 2016 doğumlu Emir Aras, yeteneğiyle parmak ısırttı. Ünlü oyuncu, oğluna Şenkalaycı'dan aldırdığı 10 ders için de 7 bin lira ödedi. Antrenmanlara birlikte katılan baba-oğul, Göktürk'teki parkurda tozu dumana kattı. Minik Emir Aras'ın azmi ise "Babasının oğlu" dedirtti.
AİLE BOYU AKSİYON
3 yaşındaki Emir, babası gibi moto-cross yapmakla kalmıyor. Annesi Neslişah Düzyatan gibi de snowboard yapıyor.
Minik Emir, her antrenman öncesi babasını can kulağıyla dinliyor.
İKİ YIL BİRDEN ATLADI
Bu spora başlama yaşı 5 olmasına rağmen 9 Ocak 2016 doğumlu Emir Aras, yeteneğiyle parmak ısırttı. Ünlü oyuncu, oğluna Şenkalaycı'dan aldırdığı 10 ders için de 7 bin lira ödedi. Antrenmanlara birlikte katılan baba-oğul, Göktürk'teki parkurda tozu dumana kattı. Minik Emir Aras'ın azmi ise "Babasının oğlu" dedirtti.
AİLE BOYU AKSİYON
3 yaşındaki Emir, babası gibi moto-cross yapmakla kalmıyor. Annesi Neslişah Düzyatan gibi de snowboard yapıyor.
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