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  • Saklambaç
  • 23.12.2019
  • Gazete

, ile dikkat çekti

süredir ortalarda görünmeyen , önceki akşam 'teydi. antrenmanından çıktığını söyleyen şarkıcı, sırtındaki ile dikkat çekti.

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