Uzun süredir ortalarda görünmeyen Emrah, önceki akşam Bebek'teydi. Squash antrenmanından çıktığını söyleyen şarkıcı, sırtındaki spor çantası ile dikkat çekti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Emrah, önceki akşam Bebek'teydi. Squash antrenmanından çıktığını söyleyen şarkıcı, sırtındaki spor çantası ile dikkat çekti. DOĞAN SAVAŞ
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