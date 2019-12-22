Müzikal kaçamağı

Model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki günü eski eşi Emre Altuğ'dan olan çocukları Kuzey ve Uzay'a ayırdı. Şıkel, oğullarıyla Zorlu PSM'deki Alice Müzikali'ni izledi. Model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki günü eski eşi Emre Altuğ'dan olan çocukları Kuzey ve Uzay'a ayırdı. Şıkel, oğullarıyla Zorlu PSM'deki Alice Müzikali'ni izledi.
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