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  • 22.12.2019
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Müzikal kaçamağı

Model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki günü eski eşi 'dan olan çocukları Kuzey ve 'a ayırdı. Şıkel, oğullarıyla Zorlu PSM'deki 'ni izledi.

Müzikal kaçamağı
Model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki günü eski eşi Emre Altuğ'dan olan çocukları Kuzey ve Uzay'a ayırdı. Şıkel, oğullarıyla Zorlu PSM'deki Alice Müzikali'ni izledi.

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