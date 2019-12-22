Cuma akşamları atv'de yayınlanan Hercai, yine zirvedeydi. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı dizi, Tüm Kişiler'de %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.
Cumaakşamları atv'deyayınlananHercai, yinezirvedeydi.BaşrolleriniEbru Şahinve AkınAkınözü'ninpaylaştığı dizi,Tüm Kişiler'de%9,14 izlenmeoranı ve %19,76izlenme payıalarak ençok izlenenyapım oldu.
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