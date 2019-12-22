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  • 22.12.2019
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klasiği! Reytinglerde yine zirvede

Cuma akşamları atv'de yayınlanan , yine zirvedeydi. Başrollerini ve 'nin paylaştığı dizi, Tüm Kişiler'de %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Hercai klasiği
Cuma akşamları atv'de yayınlanan , yine zirvedeydi. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı dizi, Tüm Kişiler'de %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

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