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  • 22.12.2019
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ile ’tan sürpriz proje

Aşkları doludizgin süren ile ’tan sürpriz proje... Animasyon şirketi olan popçu, resme meraklı aşkının sevimli fil ‘Dollyphant’ın maceralarını anlatan projesini hayata geçirdi. Film, Ekim 2020’de görücüye çıkacak...

Afili aşk

Güzel oyuncu Hande Erçel ile sevgilisi Murat Dalkılıç güçlerini birleştirdi. İkili, bir animasyon filmi yaptı. Resme kabiliyetli olan Erçel, uzun süredir animasyon filmi için çalışan aşkına ilham verdi. Aynı zamanda bir animasyon şirketi olan popçu, aşkının 'Dollyphant' adlı çizgi film projesini hayata geçirdi. Dalkılıç, sevimli bir filin maceralarını anlatan animasyon filmi için de Fransız bir yapımcı ile anlaştı.

Çizgi film için bu yılın başından beri hummalı şekilde çalışan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde projeyi tamamladı. Başarılı şarkıcı, aşkının hayalindeki sevimli fil karakterini beyaz perdeye aktaracak animasyon filmini Ekim 2020'de sinemaseverlerle buluşturacak. Üç dilde yayınlanacak olan film, 'Dollyphant' adlı filin Park Ailesi'ne katılmasıyla başlayan maceraları anlatacak.


Tüm dünyadaki animasyon meraklılarını hedefleyen ünlü çift, yeni projelerini önceki gün Instagram'da böyle duyurdu.

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