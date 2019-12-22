Emrah Karaduman, sözü ve müziği kendine ait olan Aleyna Tilki'nin söylediği 'Dipsiz Kuyum' şarkısı için mahkemeye koştu. Karaduman, başka birinin şarkının içeriğini değiştirip iTunes'a yüklediği iddiasıyla Apple'a dava açtı.

Mahkeme, 'manevi veya mali haklara tecavüz' iddiasıyla açılan davada bilirkişi incelemesine karar verdi.