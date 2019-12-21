DJ ve aranjör Selami Bilgiç'in ilk solo şarkısı 'Milyonluk', Sony Music etiketiyle görücüye çıktı. Bilgiç, bir DJ'in şarkı söylediği ilk projeye imza atarak da fark yarattı. DJ ve aranjör Selami Bilgiç'in ilk solo şarkısı 'Milyonluk', Sony Music etiketiyle görücüye çıktı. Bilgiç, bir DJ'in şarkı söylediği ilk projeye imza atarak da fark yarattı.
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