BBC, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton ile Noel hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi. Tahtın varisi William, Middleton'ın omzuna dokunuyor. Kate ise hızlı bir hamle ile prensi geri püskürtüyor. İddialara göre bu olay sonrası çift bir daha konuşmadı.
Kate Middleton'ın Prens William'ın birçok barışma adımına olumsuz cevap verdiği belirtildi.
Kate Middleton'ın Prens William'ın birçok barışma adımına olumsuz cevap verdiği belirtildi.
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