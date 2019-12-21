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'nde kavga rezilliğe

, mensubu Cambridge Dükü ve eşi Düşes ile Noel hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi. Tahtın varisi William, Middleton'ın omzuna dokunuyor. Kate ise hızlı bir hamle ile prensi geri püskürtüyor. İddialara göre bu olay sonrası çift bir daha konuşmadı.

Kraliyet’te kavga rezilliğe
BBC, mensubu Cambridge Dükü ve eşi Düşes ile Noel hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi. Tahtın varisi William, Middleton'ın omzuna dokunuyor. Kate ise hızlı bir hamle ile prensi geri püskürtüyor. İddialara göre bu olay sonrası çift bir daha konuşmadı.



Kate Middleton'ın Prens William'ın birçok barışma adımına olumsuz cevap verdiği belirtildi.

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