Sosyal medya sayesinde hayatımıza giren Danla Bilic, şimdilerde çektiği makyaj videolarından çok estetikleriyle konuşulur oldu. Birkaç yıl önce tüp mide ameliyatı olan 26 yaşındaki fenomen, son zamanlarda ise estetik bağımlısı olup çıktı. Önce burnuna estetik yaptıran Danla Bilic, ardından dişlerini düzelttirdi. Dudaklarına dolgu yaptıran Bilic, çenesine de yağ koydurdu.
JAPONYA ÖZENTİSİ
Genç fenomen, kısa süre önce yine bıçak altına yattı. Önceki gün City's AVM'de objektiflere takılan ünlü fenomen, şöyle dedi: "İki hafta önce Japonya'ya gittim. Geldikten sonra da Japonlar'a benzemek için gözümden estetik ameliyatı oldum. Çok istediğim bir şeydi ve kendimi iyi hissetmek için estetik yaptırdım."
PEKKAN'I GEÇTİ
Birkaç yıl önce hayatımıza giren 'selfie', estetik operasyon yaptırma sayısını artırmakla kalmadı; estetik operasyon yaşını da küçülttü. Buna en iyi örneklerden biri de Danla Bilic oldu. Instagram fenomeni, adeta estetik bağımlısı oldu.
Son birkaç yıl içerisinde tam 27 defa estetik müdahale yaptıran ünlü fenomen, çektiği bir videoda şöyle demişti: "Bir ara her hafta doktora gidip bir yerlerimi yaptırıyordum. Doktor 'Artık lütfen yapmayalım' diye yalvarıyordu."
AJDA'NIN TAHTINI SALLIYOR!
73 yaşındaki Pekkan, estetik operasyon yaptırmaya 25 yaşında başladı.
Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi olan Danla Bilic, yaptığı reklam içerikli paylaşımlar ile de birçok ünlü sanatçıdan çok daha fazla para kazanıyor.
ESKİ HALİ
SON HALİ
JAPONYA ÖZENTİSİ
Genç fenomen, kısa süre önce yine bıçak altına yattı. Önceki gün City's AVM'de objektiflere takılan ünlü fenomen, şöyle dedi: "İki hafta önce Japonya'ya gittim. Geldikten sonra da Japonlar'a benzemek için gözümden estetik ameliyatı oldum. Çok istediğim bir şeydi ve kendimi iyi hissetmek için estetik yaptırdım."
PEKKAN'I GEÇTİ
Birkaç yıl önce hayatımıza giren 'selfie', estetik operasyon yaptırma sayısını artırmakla kalmadı; estetik operasyon yaşını da küçülttü. Buna en iyi örneklerden biri de Danla Bilic oldu. Instagram fenomeni, adeta estetik bağımlısı oldu.
Son birkaç yıl içerisinde tam 27 defa estetik müdahale yaptıran ünlü fenomen, çektiği bir videoda şöyle demişti: "Bir ara her hafta doktora gidip bir yerlerimi yaptırıyordum. Doktor 'Artık lütfen yapmayalım' diye yalvarıyordu."
AJDA'NIN TAHTINI SALLIYOR!
73 yaşındaki Pekkan, estetik operasyon yaptırmaya 25 yaşında başladı.
Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi olan Danla Bilic, yaptığı reklam içerikli paylaşımlar ile de birçok ünlü sanatçıdan çok daha fazla para kazanıyor.
ESKİ HALİ
SON HALİ
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