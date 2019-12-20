Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, doğa tutkusu uğruna kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz yıllarda 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 485 bin lira) değerinde motor yat satın alan Ulusoy, şimdi de karavan almak için kolları sıvadı.

Sık sık dostlarıyla doğayla iç içe kamp kuran Ulusoy, önceki gün Crawler markasından 100 bin liraya bir karavan satın aldı. Ünlü oyuncu, yeni karavanıyla da kampa çıkmaya hazırlanıyor.



Yakışıklı oyuncu, satın aldığı karavanın önünde de böyle poz verdi.

Geçen yaz kendi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın ile Ege'ye demirli motor yatında tatil yapan Ulusoy, şimdi de sevgilisiyle kamp kuracak. Ünlü çift, yeni karavanla doğada gözlerden uzak aşk tazeleyecek.