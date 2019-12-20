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  • 20.12.2019
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Şarkıcı de genç sevgili modasına uydu!

Şarkıcı de genç sevgili modasına uydu. 59 yaşındaki sanatçı, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla Ruby adlı mekanda eğlencedeydi.

Kardeş aşkı

Şarkıcı Suzan Kardeş de genç sevgili modasına uydu. 59 yaşındaki sanatçı, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla Ruby adlı mekanda eğlencedeydi.

Ünlü sanatçı, mekan çıkışı yeni aşkıyla objektife yakalandı. Eliyle 'Okey' işareti yapan şarkıcı "Her şey yolunda" mesajı verdi.

Ünlü şarkıcı, aşkının adını ise sır gibi sakladı...

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