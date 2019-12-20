Şarkıcı Suzan Kardeş de genç sevgili modasına uydu. 59 yaşındaki sanatçı, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla Ruby adlı mekanda eğlencedeydi.
Ünlü sanatçı, mekan çıkışı yeni aşkıyla objektife yakalandı. Eliyle 'Okey' işareti yapan şarkıcı "Her şey yolunda" mesajı verdi.
Ünlü şarkıcı, aşkının adını ise sır gibi sakladı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.