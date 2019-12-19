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  • 19.12.2019
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Türkücü 'dan 9 çocuk için 9 bileti

Türkücü , önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yıldızhan, 9 çocuğu için birer tane bileti satın aldı. Ünlü sanatçı, 80 milyon liranın kendisine çıkması halinde parayı çocuklarının eğitiminde kullanıp kalanı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

9 çocuk 9 bilet
Türkücü , önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yıldızhan, 9 çocuğu için birer tane bileti satın aldı. Ünlü sanatçı, 80 milyon liranın kendisine çıkması halinde parayı çocuklarının eğitiminde kullanıp kalanı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

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