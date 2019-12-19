Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yıldızhan, 9 çocuğu için birer tane Milli Piyango bileti satın aldı. Ünlü sanatçı, 80 milyon liranın kendisine çıkması halinde parayı çocuklarının eğitiminde kullanıp kalanı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.
- Saklambaç
- 19.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.