1 Ocak'ta vizyona girecek 'Baba Parası'nın hem baba hem de çapkın oğlu Niyazi'yi canlandıran Murat Cemcir, büyük ilgi gören makyajının ardından şöyle dedi:





"Bir rolden sıyrılıp tamamen zıt bir karaktere bürüneceksin. Kolay iş değil. Hazırlık sürecinde kamera arkası ekibe büyük iş düşüyor."

Cemcir, 'Baba Parası'nda hem baba hem de çapkın oğlunu canlandırdı.