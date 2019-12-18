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  • 18.12.2019
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'' filminde 30 yıl geriye gitti

1 Ocak'ta vizyona girecek ''nın hem baba hem de çapkın oğlu Niyazi'yi canlandıran , büyük ilgi gören makyajının ardından şöyle dedi: "Bir rolden sıyrılıp tamamen zıt bir karaktere bürüneceksin. Kolay iş değil. Hazırlık sürecinde kamera arkası ekibe büyük iş düşüyor."

30 yıl geriye gitti

1 Ocak'ta vizyona girecek 'Baba Parası'nın hem baba hem de çapkın oğlu Niyazi'yi canlandıran Murat Cemcir, büyük ilgi gören makyajının ardından şöyle dedi:


"Bir rolden sıyrılıp tamamen zıt bir karaktere bürüneceksin. Kolay iş değil. Hazırlık sürecinde kamera arkası ekibe büyük iş düşüyor."

Cemcir, ''nda hem baba hem de çapkın oğlunu canlandırdı.

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