1 Ocak'ta vizyona girecek 'Baba Parası'nın hem baba hem de çapkın oğlu Niyazi'yi canlandıran Murat Cemcir, büyük ilgi gören makyajının ardından şöyle dedi:
"Bir rolden sıyrılıp tamamen zıt bir karaktere bürüneceksin. Kolay iş değil. Hazırlık sürecinde kamera arkası ekibe büyük iş düşüyor."
Cemcir, 'Baba Parası'nda hem baba hem de çapkın oğlunu canlandırdı.
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