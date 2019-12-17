Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, önceki gün ikizleri Alin ve Lina ile sevimli bir paylaşıma imza attı. Tavşan kulaklı hırka giydirdikleri kızlarıyla bu neşeli kareyi paylaşan ikilinin mutluluğu "Maşallah" dedirtti.