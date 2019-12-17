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  • 17.12.2019
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Aleyna Tilki nu açtı

Aleyna Tilki, nu önceki gün Kartalkaya'da açtı. Kaya Palazzo'da kar manzarası eşliğinde poz veren Tilki, oyuncak bebeğini de elinden düşürmedi.

Sezonu açtı

Aleyna Tilki, kayak sezonunu önceki gün Kartalkaya'da açtı. Kaya Palazzo'da kar manzarası eşliğinde poz veren Tilki, oyuncak bebeğini de elinden düşürmedi.

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