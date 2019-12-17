Aleyna Tilki, kayak sezonunu önceki gün Kartalkaya'da açtı. Kaya Palazzo'da kar manzarası eşliğinde poz veren Tilki, oyuncak bebeğini de elinden düşürmedi.
Aleyna Tilki, kayak sezonunu önceki gün Kartalkaya'da açtı. Kaya Palazzo'da kar manzarası eşliğinde poz veren Tilki, oyuncak bebeğini de elinden düşürmedi.
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